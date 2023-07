Vídeo: funcionário da SKY é agredido e tem moto roubada em assalto

Um homem foi vítima de assalto e teve sua moto levada, na tarde desta quarta-feira, 12, na rua Hebert José de Souza, no Condomínio Petromar, localizado no bairro de Stella Maris, em Salvador.

Imagens das câmeras de segurança mostram o momento que dois assaltantes abordam e agridem a vítima. A equipe do Portal A Tarde tentou contato com a assessoria da Polícia Militar, mas até o fechamento desta nota não obteve resposta.

Câmeras de segurança registraram o momento da ação criminosa Leitor / A Tarde

No último mês de maio, o Subsecretário da Segurança Pública, Marcel Oliveira, se reuniu com moradores de Stella Maris e Praia do Flamengo para discutir sobre a violência no bairro.

Entre as pautas discutidas estão a adesão da comunidade ao Câmera Interativa, projeto que permite o compartilhamento das imagens de equipamentos privados com a Segurança Pública, além de ações pontuais voltadas para a região, com reforço do policiamento e das abordagens.