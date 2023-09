Vídeo: Leo Santana xinga em direção ao público no Salvador Fest

O cantor Leo Santana protagonizou uma cena inusitada neste domingo, 17, durante sua apresentação no Salvador Fest, após se irritar e proferir xingamentos em direção ao público que estava no Parque de Exposições.

As imagens foram gravadas e viralizaram nas redes sociais. Léo cantava a música 'Madeira de Lei', quando, em um momento da apresentação, teria se irritado com alguém que estava na plateia.

"Meta no seu c*", disse o cantor, que ainda apontou o dedo indicador para a pessoa a quem estava dirigindo as ofensas. Logo na sequência, Leo ainda chega a trocar o dedo e apontar o médio (confira o vídeo abaixo).

Não há informações se a pessoa que supostamente fez gestos obscenos e xingou o cantor foi retirada do local onde estava.

O Portal A TARDE tentou contato com a assessoria de Leo Santana, para obter um posicionamento do artista sobre o ocorrido, mas, até o momento, ainda não obteve retorno.

Vídeo:

Reprodução