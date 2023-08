Vídeo: moradora denuncia turistas que teriam a acusado de roubo

Uma moradora do bairro do Pelourinho, localizado na região do Centro Histórico, em Salvador, denunciou um grupo de turistas que teriam invadido sua residência e a acusado de roubo.

A situação foi registrada em vídeo pela soteropolitana e divulgada nas redes sociais. De acordo com a Polícia Civil, o caso em questão aconteceu na noite de domingo, 20.

Nas imagens, a mulher aparece filmando um homem, que seria um dos turistas, enquanto reclama de toda a situação. "Ele chegou aqui agredindo. Quebrando minha porta e janela. Foi ele. Me acusou de ladra", afirmou.

A moradora ainda relata que os turistas teriam sido roubados por alguém e que eles estavam dizendo que ela seria a responsável pela situação.

Por meio de nota, a Polícia Civil disse que houve registro de que um casal teria agredido turistas no Pelourinho. Informações preliminares apontam que um homem furtou a corrente de um dos turistas e, ao fugir, entrou na casa do casal que estava dormindo.

As vítimas teria seguido o autor do crime e entraram na residência, quando foram agredidos pelos moradores. A Polícia Civil afirmou que todos foram ouvidos na Central de Flagrantes e liberados. O autor do furto foi identificado e é procurado.

Vídeo:

Reprodução