Vídeo: poste de sinalização cai e complica trânsito no Av. Bonocô

Um poste de sinalização caiu após um veículo bater contra ele, no início da tarde desta quarta-feira, 2, na Avenida Bonocô, sentido Dique do Tororó.

Segundo as informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), agentes de trânsito já estão no local para ordenar o tráfego, orientar condutores e pedestres. As retiradas do veículo e da estrutura já foram providenciadas. A Transalvador orienta atenção para os condutores que pegarem a via.

Cidadão Repórter