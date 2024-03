Vídeos: clarão assusta moradores de Valéria e Subúrbio Ferroviário | A TARDE

Quem tem seus pecados e mora na região do Subúrbio de Salvador ou no bairro de Valéria, com certeza sentiu um frio na Barriga na noite desta quinta-feira, 14. Um clarão fora do comum chamou atenção de todos.



Para os mais evangélicos, poderia ser o arrebatamento com a "volta de Jesus Cristo". Para os que têm uma mente mais fértil, talvez uma invasão alienígena. Palpites não faltaram.





Divulgação / Redes Sociais

Mas na verdade, tudo não passou de um incêndio em uma subestação particular, em Valéria, segundo informações da Neoenergia Coelba.



"A Neoenergia Coelba esclarece que o incêndio registrado na noite desta quinta-feira, 14, no bairro de Valéria, não envolveu o sistema de distribuição de energia. As chamas aconteceram em uma unidade particular e não comprometeram o fornecimento de energia", explicou a empresa.

Apesar da Coelba informar que o incidente não ter afetado o fornecimento de energia, moradores das duas regiões afirmam que há pontos sem luz e outros que estão com o fornecimento oscilando.





Daniel Genonadio I Portal A TARDE