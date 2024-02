Câmeras auxiliam na prisão de dois foragidos em 24 horas | A TARDE

Mais dois foragidos da Justiça foram presos nas últimas 24h, com auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Em Itacaré, no Sul baiano, um suspeito de homicídio foi encontrado.

No sudoeste do estado, a ferramenta localizou o segundo foragido, também pelo crime de homicídio. Somente esse ano, 128 foragidos da Justiça foram capturados com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial. Ao todo, 1.381 indivíduos foram presos desde a implementação.