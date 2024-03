Caminhão desgovernado mata criança de 4 anos na Bahia | A TARDE

Uma criança de 4 anos morreu após de ser atingida por um caminhão desgovernado, na manhã deste sábado, 16, em Trancoso, distrito de Porto Seguro, no Sul do Estado. De acordo com o Radar News, o acidente aconteceu por volta das 9h, na Ladeira do Mirante do Rio Verde.



A vítima, Catharina Guilherme da Silva, morreu quando recebia atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Trancoso. Segundo testemunhas, o pai da vítima estava subindo a ladeira com duas crianças na bicicleta quando um caminhão carregado perdeu o freio e desceu desgovernado de ré.

Caminhão desceu a ladeira desgovernado de ré | Foto: Radar News

O homem conseguiu puxar uma das crianças, mas não teve tempo de evitar que Catharina fosse atropelada pelo veículo. A bicicleta onde estava a vítima ficou retorcida debaixo do eixo dianteiro do caminhão, que apresenta péssimo estado de conservação.



Motorista não foi encontrado no local do acidente. A criança foi socorrida por populares, em estado grave, para a UPA de Trancoso, mas morreu antes de ser transferida para o Hospital Luís Eduardo Magalhães. O pai e a outra criança não sofreram ferimentos. Conforme informações, a família é moradora de Trancoso.