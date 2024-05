Casal morre em acidente de carro na BR-116 | A TARDE

Um casal morreu em uma colisão entre uma caminhonete e uma motocicleta, na BR-116, em Ubaporanga, no Vale do Rio Doce.



Segundo informações do Blog do Edyy, o casal foi identificado como Iran Garcia e Luana Aparecida Machado Rabelo, que estava grávida. Uma caminhonete em alta velocidade foi para a contramão, colidindo na moto. Os dois morreram no mesmo instante.

O motorista da caminhonete ainda continuou dirigindo por cerca de 400 metros.

