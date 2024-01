Ciclista morre após ser atropelada por carro na BA-099 | A TARDE

Uma ciclista morreu após ser atropelada por um carro na manhã desta quarta-feira, 3, na BA-099, trecho de Barra de Jacuípe, no litoral norte da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta das 9h30, nas imediações do Condomínio Canto do Sol. A vítima, identificada como Stephanie Evangelista Nascimento, de 28 anos, pedalava de bicicleta quando foi atingida por um carro, no canteiro central da pista.

De acordo com a Concessionária Litoral Norte (CLN), que administra a rodovia, as equipes de atendimento pré-hospitalar e de operação se deslocaram até o local e prestaram atendimento aos envolvidos. Os profissionais constataram o óbito.

O motorista do carro foi encaminhado à 33ª Delegacia Territorial (DT/Monte Gordo). Um inquérito foi instaurado para apurar o homicídio culposo e testemunhas já foram ouvidas.