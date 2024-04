Crea debate conciliação entre maternidade e profissão | A TARDE

Discutir os obstáculos enfrentados pelas mulheres na conciliação de suas responsabilidades familiares com suas carreiras profissionais. Com esse objetivo, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) realizanesta quarta, 27, a live "Os Desafios da Conciliação entre Maternidade e Profissão".

A iniciativa faz parte do Programa Mulher, ação dedicada à promoção da equidade de gênero nas engenharias, agronomia e geociências. O evento está previsto para as 19h30 e será transmitido pelo canal do Crea-BA no YouTube.

A coordenadora do Programa Mulher, a engenheira florestal Izabel Ceron de Paula, ressaltou a importância da iniciativa. "É fundamental discutirmos os desafios enfrentados pelas mulheres na conciliação entre maternidade e profissão. A live será uma oportunidade para compartilharmos experiências e buscarmos soluções que promovam um ambiente de trabalho mais inclusivo e acolhedor", destacou.



O Crea-BA está empenhado em promover outras ações voltadas para a equidade de gênero, como discutido durante a primeira reunião presencial do Programa Mulher, realizada recentemente. O presidente do Crea-BA, o engenheiro agrimensor Joseval Carqueija, destacou a importância dessas iniciativas: “Essas ações reforçam o compromisso do Crea-BA com a promoção da igualdade de gênero e o apoio às profissionais”.