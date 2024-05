Criança indígena de 2 anos morre de desnutrição no sul da Bahia | A TARDE

Uma criança de 2 anos morreu com sinais de desnutrição em Itabuna, sul da Bahia, a cerca de 430 km de Salvador, nesta terça-feira, 7, no Hospital Manoel Novaes. A vítima é uma criança indígena e venezuelana.

Desde setembro de 2023, essa criança e um grupo com mais de 50 imigrantes indígenas da Venezuela foram abrigados em um prédio de um colégio estadual desativado.

A menina estava com baixo peso e seu corpo foi velado na tarde desta quarta-feira, 8, no colégio. O Portal A TARDE entrou em contato com o Ministério Público do Estado da Bahia, mas não obteve retorno até a finalização desta matéria.

Publicações relacionadas