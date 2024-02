Dentista que teria matado homem por R$ 100 é preso em Salvador | A TARDE

A Polícia Civil da Bahia prendeu, na manhã de terça-feira, 20, um dentista acusado de homicídio. O homem, de 30 anos, foi detido no bairro da Boca do Rio, em Salvador. O cumprimento do mandado de prisão preventiva se deu após acompanhamento do autor por investigadores à paisana de Irecê, cidade onde o crime foi registrado.

O crime ocorreu em novembro de 2023, na cidade de Presidente Dutra, quando o dentista teria entregado a quantia de R$ 100,00 para que a vítima comprasse drogas. Diante do não cumprimento do acordo, o dentista ameaçou o rapaz e, posteriormente, contratou um conhecido para levá-lo até ele. Ao se encontrar com a vítima, o autor matou o homem com um tiro. Após a investigação e coleta de provas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, que, então, fugiu da região.

A ação policial que resultou na prisão do dentista foi resultado de meses de investigação e esforços das equipes policiais. O acusado, que estava foragido desde o crime, foi encaminhado à delegacia e passou por exames de lesões corporais. Posteriormente ele será encaminhado ao sistema prisional, e está à disposição do Poder Judiciário.