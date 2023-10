Encontro avalia impactos do UPT na vida dos estudantes beneficiados | A TARDE

A estudante Evelym Rocha, 29 anos, está concluindo o curso de Engenharia de Pesca, na Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), graças ao Programa Universidade para Todos (UPT), parceria entre a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), quatro universidades estaduais (UNEB, UESB, UEFS e UESC) e a UFRB.A proposta da iniciativa é reforçar a aprendizagem para estudantes da rede estadual de ensino que buscam ingressar no Ensino Superior.

Neste contexto, a estudante e ex-alunos do programa, junto com suas equipes técnica, administrativa e pedagógica, participam de uma extensa programação dos Diálogos Pedagógicos UPT-UFRB para compartilhar suas experiências e o impacto do programa em suas vidas. O encontro teve início nesta sexta-feira, 6, e prossegue até este sábado, 7, no Campus da UFRB, no município de Cruz das Almas.

Filha mais velha de uma família que, fugindo da seca do Ceará, veio para a Bahia iniciar uma nova vida, na cidade de Valença, passando a viver da mariscagem, Evelym Rocha conta como foi enriquecedora sua experiência no UPT. “Abriu um leque de oportunidades na minha vida. Além do preparo e treino, que possibilitaram a minha entrada na UFRB, com o programa pude também ampliar meus horizontes e mudar a forma de ver o mundo”. Aluna do Colégio Estadual de Valença, onde concluiu o Ensino Médio, a estudante revela, ainda, que outro lado positivo da experiência foi o de constatar que as pessoas de origem simples poderiam sonhar em ingressar no Ensino Superior.

Nos Diálogos Pedagógicos UPT são avaliados os aspectos administrativos e pedagógicos do programa, como aconteceu, também este ano, na UESB e na UEFS. Segundo Patrícia Machado, coordenadora do UPT pela SEC, a manhã foi dedicada a questionamentos sobre o andamento e os desafios da execução do programa desde o início do ano letivo de 2023. À tarde, uma roda de conversa reuniu estudantes beneficiários diretos, monitores/professores universitários do UPT e membros da equipe administrativa e pedagógica, proporcionando um espaço significativo para a troca de experiências e identificação de pontos de melhoria.

Feira de Ciência - No sábado, 7, último dia do encontro, está programada a Feira da Ciência, espaço dentro das dependências da UFRG onde os estudantes terão a oportunidade de explorar energias renováveis e sustentabilidade na prática. Em vez de aulões, serão apresentadas maquetes funcionais, em parceria com projetos de pesquisa da UFRB, proporcionando aos alunos do Polo de Cruz das Almas - formado pelos municípios de Cruz das Almas, Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Governador Mangabeira, Muritiba e Sapeaçu - uma experiência concreta da aplicabilidade dos conceitos aprendidos em sala de aula nas disciplinas de Física, Química e Biologia.

UPT - O programa está oferecendo, neste ano, 18.966 vagas, nos 27 Territórios de Identidade da Bahia, totalizando 310 polos de funcionamento, em 195 municípios. Isso representa 3.966 a mais do que em 2022, quando foram disponibilizadas 15 mil vagas. O UPT na UFRB envolve 13 municípios da Região do Recôncavo (Amargosa, Brejões, Elísio Medrado, Milagres, Nova Itarana, Ubaíra, Cabeceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Cruz das Almas, Governador Mangabeira, Muritiba, São Felix e Sapeaçu), beneficiando 900 estudantes e 90 monitores/professores com a oferta de aulões por área de conhecimento e orientação sobre os cursos de graduação disponíveis, assim como a carreira acadêmica e profissional.

Aulão - O UPT também promoverá, neste sábado, aulões como parte da gestão de aprendizagem, com foco em Língua Portuguesa e Matemática. A iniciativa deve envolver cerca de 17.500 estudantes concluintes do Ensino Médio, em 97 municípios, com as atividades em 142 unidades escolares.