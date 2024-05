Estufa usada para cultivar maconha é descoberta em imóvel na BA | A TARDE

Uma equipe do Serviço de Investigação (SI) da 18ª Delegacia Territorial de Camaçari desmantelou um laboratório de produção de maconha, localizado no bairro Gleba A. A ação ocorreu na quarta-feira, 22, após denúncia anônima.

O laboratório funcionava em um imóvel alugado e no local os policiais apreenderam estufas com ventilação e iluminação, materiais para cultivo de maconha, sementes da droga, adubo, fertilizantes e caixas de madeiras usadas para embalar e comercializar o entorpecente.



O local foi periciado e as investigações seguem para identificar os responsáveis pelo funcionamento do laboratório.

