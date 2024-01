Falso médico é preso durante plantão no interior da Bahia | A TARDE

Um homem, identificado como Paulo Rogério Ferreira, de 50 anos, foi preso por excercer ilegalmente a função de médico. No momento da prisão, ele estava atuando em um hospital público no município de Itagimirim, no interior da Bahia, na última quarta-feira, 27.

Segundo policiais militares de Eunápolis e Itagimirim, que realizaram o flagrante, Paulo Rogério utilizava o registro de outro médico, que mora no Espírito Santo.

De acordo com informações do site Radar News, o homem tentou fugir ao perceber a presença da polícia, mas foi alcançado pelos policiais na saída da cidade. Durante a abordagem, Paulo Rogério confirmou à polícia que realizava os atendimentos se passando por outra pessoa.

Ele foi levado para a sede regional da Polícia Civil, em Eunápolis, onde prestou depoimento e segue custodiado. Será aberto um inquérito para apurar a denúncia.

Outra prisão

Não é a primeira vez que Paulo Rogério é preso pelo mesmo crime. Em março de 2016, ele foi flagrado pela Polícia Federal realizando atendimentos na sede do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb), em Salvador.

A PF tomou conhecimento do fato após a diretoria do Cremeb comunicar ao órgão que havia recebido de Paulo Rogério Ferreira um diploma falso da Universidade de Caxias do Sul (UCS). O documento, que apresentava sinais visíveis de falsificação, foi entregue pelo suspeito ao Conselho para a realização da primeira inscrição (aquela concedida ao médico após a colação de grau).