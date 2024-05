Força Total arrecada mais de 6,6 toneladas de donativos para o RS | A TARDE

A 25ª edição da Operação Força Total arrecadou 6,6 toneladas e 21 mil litros de donativos para serem enviados ao Rio Grande do Sul. As doações foram recolhidas em sistema drive thru e foram entregues em viaturas, bases móveis e sedes das unidades nos diversos pontos da capital baiana.

“Unimos nossa força total pela proteção da população baiana e na empatia com os irmãos gaúchos. A tropa e a sociedade estão de parabéns, pois conseguimos atingir um número alto de arrecadações e, ao mesmo tempo, intensificar ações preventivas e ostensivas com números expressivos no balanço final. O comprometimento e a qualificação do nosso efetivo fazem toda diferença”, avaliou o comandante-geral da PMBA, coronel Paulo Coutinho.

Além do foco na solidariedade, a Operação atuou na Segurança e nesta edição, equipes da Polícia Militar apreenderam 16 armas de fogo, cumpriram cinco mandados de prisão, prenderam em flagrante delito 43 indivíduos, além de recuperar 15 e apreender 155 veículos.

Balanço

Ao todo, a tropa empregada nesta operação já conseguiu apreender, ao longo das 25 edições, 541 armas de fogo, prender 877 criminosos em flagrante, recuperar 422 e apreender 5.557 veículos. Ainda no balanço desta produtividade, 1,4 milhão de pessoas e 362 mil veículos (carros e motos) passaram por abordagens da PM, além do registro de 457 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), a apreensão de 145 adolescentes e o cumprimento de 324 mandados de prisão em todo o estado.

