Governo anuncia construção do novo Hospital Regional de Alagoinhas | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues assinou, nesta quinta-feira, 22, a ordem de serviço para o início das obras de construção do Hospital Regional de Alagoinhas. A unidade terá atendimento adulto e pediátrico.



Com um investimento de mais de R$ 161 milhões, o equipamento terá 180 leitos, sendo 30 de unidade de terapia intensiva (UTI), distribuídos em especialidades como clínica geral, saúde mental, neurologia, cardiologia e oncologia. O projeto tem previsão para ser concluído em maio de 2025.

O hospital contemplará uma área de mais de 80 mil m², sendo 23.262,09 m² de área construída, localizada na rodovia BR-110. A unidade vai funcionar como referência para 33 municípios de toda a região, oferecendo serviços em alta complexidade nas áreas de neurologia, neurocirurgia e oncologia, além de assistência cardiovascular.

A estimativa é que o hospital realize cerca de 1.800 internações por mês e 21 mil atendimentos ambulatoriais.

Feira de Saúde

Durante a visita a Alagoinhas, o governador também visitou a feira Saúde Mais Perto. O evento, que acontece até sexta-feira, 23, está sendo realizado no Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro (Carneirão), das 8h às 17h.

No local, a população tem acesso a consultas de oftalmologia com rastreio, limpeza de lentes e cirurgia de catarata, cirurgia de hérnia, vesícula e histerectomia, dentista com tratamento completo, exames de laboratório, ultrassom, eletrocardiograma, preventivo, avaliação nutricional, imunização e testagem rápida, além de serviços do SAC Móvel (emissão de primeira e segunda via de RG e certificado de antecedentes criminais).