Grupo Nossa recebe imprensa para jantar de apresentação da empresa

Em jantar realizado na Tratoria Pizza, o Grupo Nossa recebeu a imprensa da região oeste da Bahia. O encontro teve a finalidade de apresentar o novo grupo concessionário que nasce no estado.

Ao todo, o evento contou com a participação de 35 profissionais de comunicação, que representaram 12 veículos, entre rádios, sites e blogs de notícias, canais de TV, revistas e jornais. A apresentação foi realizada pelos sócios Ricardo Teixeira e César Busato.

Durante sua fala, Teixeira comentou sobre a relação com a imprensa e lembrou de quando trabalhava com seu pai, na assessoria do ex-piloto brasileiro Ayrton Senna, morto em 1994, durante um acidente de corrida.

“Ao final das corridas, e aproveitando os manuscritos feitos pelo próprio Ayrton (Senna), enviávamos as notícias para imprensa, naquela época, via telex ou cartas, para que fossem divulgadas durante a semana”, contou Teixeira.

Representando a terceira geração da Família Busato, César falou sobre a sua grande satisfação em representar as marcas da AGCO, Fendt e Valtra, no oeste da Bahia.

“Fui conhecer as fábricas na Europa e fiquei encantado com a tecnologia destas máquinas. Podemos afirmar que temos o mais amplo portifólio de máquinas agrícolas da região. São duas marcas que se complementam para atender da melhor forma o agro e a pecuária”, disse César Busato.

Além dos representantes dos diversos veículos de comunicação, também estiveram presentes no jantar o diretor administrativo do Grupo Nossa, Jair Francisco; Giovani Ferrari, Gerente Geral Valtra; Ricardo Laudo, Gerente Geral Fendt; Ariane Laiola Gerente de Marketing e os diretores da agência Hórus Comunicação Sylvio Lyra e Vane Barreto que atendem o Grupo Nossa.