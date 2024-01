Homem é denunciado por agredir filhos e manter esposa presa em casa | A TARDE

Um homem é suspeito de agredir dois filhos e manter a esposa em cárcere privado no município de Wenceslau Guimarães, no baixo sul da Bahia. As informações são da Polícia Civil, que registrou o caso nesta quarta-feira, 17. O homem não foi localizado.

Em nota, a Polícia Militar, que também atendeu a ocorrência, informou que a situação teria ocorrido na noite de terça, 16, mas os agentes foram acionados nesta quarta-feira e foram até a residência.

No local, eles encontraram a mulher e seis crianças. Duas delas, uma de cinco e outra de seis anos, estavam com diversos hematomas pelo corpo.

Segundo informações do G1, o homem deixou a mulher presa em um cômodo enquanto batia nas crianças. Ela relatou que as agressões começaram porque os meninos foram brincar em uma rua próxima à casa onde moram e pediram comida aos moradores. O ato teria irritado o pai das crianças.

As vítimas foram acolhidas pelo Conselho Tutelar do município e fizeram exames de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A mãe das crianças prestou depoimento na delegacia e registrou um boletim de ocorrência contra o homem.