Homem é preso após matar namorado da ex com golpes de canivete | A TARDE

Um homem foi preso 3 horas após matar o atual namorado da ex-mulher dele em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, Luís Cláudio Nascimento, de 37 anos, recebeu vários golpes de canivete e não resistiu. O suspeito também feriu a ex-companheira. Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde.

O crime foi registrado nesta quarta-feira, 20, no bairro de Boca da Mata. Durante diligências no bairro, a polícia localizou o homem, que não teve a identidade revelada, escondido na casa de familiares. Ele confessou o crime atribuindo ao fato de não aceitar o fim do relacionamento. No local também foram apreendidas duas armas usadas pelo autor, um canivete e um estilete.

O homem foi autuado em flagrante por homicídio e tentativa e teve a prisão preventiva solicitada ao Poder Judiciário. Ele foi submetido a exames de lesões corporais no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e segue preso à disposição da Justiça. O material apreendido foi encaminhado para perícia do DPT.