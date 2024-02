Homem é preso após ser condenado por estuprar três enteadas na Bahia | A TARDE

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta segunda-feira, 19, por suspeita de estuprar três enteadas menores de idade, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Polícia Civil, as três enteadas do suspeito são menores de 13 anos. Ele foi preso por equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).



A Polícia Civil informou ainda que o homem foi julgado em 2017 e o seu mandado de prisão definitiva foi expedido apenas em janeiro deste ano, pela Vara do Júri e Execuções Penais de Lauro de Freitas.

Após ser localizado, o condenado foi apresentado na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter) e deve passar por exames de lesões corporais, antes de ser encaminhado ao sistema prisional.