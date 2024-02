Homem morre após sofrer descarga elétrica em zona rural da Bahia | A TARDE

O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e liberado para sepultamento no domingo, 18 | Foto: Reprodução | SSP-BA

Um homem morreu após receber uma descarga elétrica no sábado, 17, em uma zona rural do município de Itamaraju, cidade no extremo sul do estado.

O caso aconteceu no assentamento Cruz do Ouro, onde o homem morava, após pegar um bastão para bater em uma chave fusível. Ele recebeu uma descarga elétrica e caiu no chão com o impacto.

O homem chegou a ser levado para o Hospital Municipal de Itamaraju, mas não resistiu e chegou na unidade de saúde sem sinais vitais.

O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e liberado para sepultamento no domingo, 18.