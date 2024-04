Homem suspeito de homicídio é preso em Feira de Santana | A TARDE

Um homem suspeito de homicídio foi preso na segunda-feira, 1º, em Feira de Santana, cidade a 100 km de Salvador. Ele foi encontrado no bairro Baraúna.



Segundo a Polícia Civil, o suspeito é apontado como autor da morte de Cláudia Alves da Silva, de 35 anos, no dia 25 de fevereiro, no bairro do Tomba.

O caso aconteceu após uma discussão entre a vítima e a companheira do autor. Duas horas depois do desentendimento, o homem invadiu a casa de Cláudia e realizou disparos de arma de fogo contra ela, conforme afirmou a polícia.

O homem é investigado por outros dois homicídios em Feira de Santana. Ele passou por exames de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e segue custodiado à disposição da Justiça.