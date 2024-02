Homens em situação de rua são encontrados mortos em Juazeiro | A TARDE

Dois homens em situação de rua foram encontrados mortos em Juazeiro, nesta sexta-feira, 2. A informação foi confirmada pela Polícia Civil ao A TARDE, na manhã deste sábado, 3.

Segundo informações da polícia, as perícias foram expedidas pela 1ª Delegacia Territorial de Juazeiro que vai apurar as circunstâncias. Ainda de acordo com o órgão, o caso é tratado como morte natural sem indício de crime.

Segundo informações do Juá Noticias, uma das vítimas foi encontrada na entrada da Loja Americanas, na Avenida Raul Alves, bairro Santo Antônio. As equipes do SAMU e da Polícia Militar foram acionadas e chegaram no local por volta das 7h20. O óbito foi constatado no local.

O outro homem foi localizado morto em uma banco da área externa da UPA de Juazeiro. O agente de portaria foi acordá-lo na manhã desta sexta-feira, 2, e, como não houve resposta, chamou a médica, que constatou o óbito no local.

A Sesau lamenta o ocorrido e se colocou à disposição para quaisquer esclarecimentos. As identidades dos homens não foram informadas.