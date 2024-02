Inscrições abertas para semana de engenharia e agronomia | A TARDE

Estudantes e profissionais de engenharia, agronomia e geociências já podem se inscrever (aqui) para a 79ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia (SOEA) que acontecerá de 7 a 10 de outubro, no Centro de Convenções, em Salvador.

Essa é a 5ª edição da SOEA no estado, 24 anos após o último, realizado em 2000. Antes, o evento havia sido realizado na Bahia nos anos de 1949, 1955 e 1989. São esperadas cerca de 6 mil pessoas de todo o país, superando os 5,2 mil participantes da última edição ocorrida em Gramado (RS).

Com o tema “Educação, Tecnologia e Inovação para um futuro sustentável”, a 79ª SOEA é promovida pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), sendo o anfitrião deste ano o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-BA), com apoio da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea (Mútua).

O evento reúne engenheiros, agrônomos, geólogos, meteorologistas e demais profissionais ligados ao Sistema Confea/Crea e Mútua. Este ano, a Semana Oficial da Engenharia e Agronomia terá como foco central a inovação e o papel estratégico desses profissionais na construção de um futuro sustentável.

“Este evento é uma oportunidade ímpar para mostrarmos as potencialidades da Bahia e gerarmos oportunidades para os profissionais baianos. Além de debatermos temas importantes para o setor, como inovação e sustentabilidade, podemos destacar os talentos e projetos locais, contribuindo assim para o desenvolvimento regional”, destaca Joseval Carqueija, presidente do Crea-BA.

Para o presidente do Confea, Vinicius Marchese, reunir esses profissionais, fomentar o debate e incentivá-los a serem os agentes de transformação são fundamentais para a construção do nosso país. “A SOEA é uma forma que o Sistema encontrou de contribuir com o Brasil. Em um único local, temos especialistas em áreas fundamentais para as políticas públicas que podem mudar o futuro. Como presidente do Conselho, queremos cada vez mais nos colocar como peças e valorizar a engenharia, agronomia e geociências brasileira”, comentou Vinicius.

A escolha de Salvador como sede ressalta a importância da região Nordeste no cenário nacional, destacando também os desafios e as oportunidades específicas da Bahia. Realizada desde 1940, a SOEA reúne todos os anos milhares de participantes dos quatro cantos do país, que debatem temas diretamente ligados ao desenvolvimento e à infraestrutura brasileira.