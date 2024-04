Médico das estrelas tem mãe assassinada durante sequestro na Bahia | A TARDE

Médico de jogadores como Thiago Silva, Vinícius Jr., Firmino, entre outras estrelas do futebol, Douglas Tigre usou suas redes sociais neste domingo, 24, para lamentar a morte da mãe, Silene Tigre, que foi assassinada com uma pancada na cabeça durante um sequestro na Bahia.



O corpo de Silene foi encontrado em um posto de combustíveis de Cândido Sales, onde a família mora, no interior do estado. A vítima era ex-secretária de Educação da cidade, e foi morta com uma paulada na cabeça por criminosos que roubaram a picape que dirigia, bem perto da fazenda da família.



A dupla criminosa foi localizada após bater veículo na cidade de Salinas, já no estado de Minas Gerais. Eles colidiram na traseira de uma carreta durante uma perseguição da Polícia Rodoviária Federal.

Criminosos bateram o carro e foram presos | Foto: Divulgação



Além de Douglas Tigre, Silene é mãe de Jonath Tigre Duane, médico neurologista conhecido por atender no Centro Municipal de Educação Inclusiva de Barra do Choça (CMEI). O corpo foi sepultado na tarde deste domingo, 24, em Cândido Sales.

Douglas soube da morte de Silene enquanto estava fora do Brasil trabalhando. Ele voltou para a cidade baiana às pressas. "Eu ainda não estou acreditando que perdi a parte mais importante da minha vida. Mãe, diz que é mentira", postou Tigre em seu perfil do Instagram.

Jogadores e suas mulheres, também pacientes de Tigre, deixaram comentários numa publicação do médico ao lado da mãe, na última fotos dos dois juntos.



Thiago Silva, zagueiro do Chelsea e ex-Seleção Brasileira escreveu: "Força, meu amigo". Sua esposa, Belle Silva, também deixou seu registro. "Palavras parecem tão pequenas diante da imensidão da sua perda. Que o amor e as memórias compartilhadas com sua mãe possam trazer conforto neste momento difícil", comentou.