Mistério: jovem desaparece em Feira e documento é encontrado na Barra | A TARDE

A 2ª Delegacia Territorial investiga o desaparecimento de uma promotora de vendas que desapareceu em Feira de Santana, no interior do estado, e teve os documentos encontrados na praia da Barra, em Salvador.

Maryana Nascimento Boaventura, de 26 anos, foi vista pela última vez na noite de sexta-feira, 08, após chamar um carro por aplicativo na casa onde mora com a família em Feira de Santana. "A gente pensava que ela iria voltar, mas desde esse dia que não conseguimos falar com ela", desabafa Lidiane Nascimento, mãe da jovem.

Após o desaparecimento, os documentos pessoais de Maryana foram encontrados juntos com uma sandália da promotora na praia da Barra, em Salvador, mais de 100 quilômetros de distância de Feira de Santana. "Ela foi vista na manhã do sábado na rodoviária de Salvador, e no domingo no Farol de Itapuã, depois foram encontrados os pertences dela no "Buraco da Sereia", na Barra. Estamos desesperados", explica uma tia.





Maryana Nascimento Boaventura | Foto: Arquivo pessoal

A mãe explica que Maryana toma remédio de uso continuo e controlado. A vulnerabilidade da jovem deixa a família ainda mais apreensiva. "Ela precisa tomar os medicamentos. Ela não aceita que tem que continuar o tratamento e por isso suspende a medicação por conta própria. Acreditamos que ela tenha apresentado um surto".

"Ela está andando pelas ruas de Salvador. Temos amigos a parentes na cidade e todos estão mobilizados. Quem tiver informações, quem tenha visto ela, por favor, ligue para a polícia", apela Lidiane. A Polícia Civil orienta que as ligações devem ser feitas para a Central de Telecomunicações da SSP; 181.