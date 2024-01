Motorista de caminhonete morre após bater de frente com caminhão | A TARDE

O motorista de uma caminhonete, de 35 anos, que não teve a identidade revelada, morreu após bater de frente com um caminhão na madrugada deste sábado, 30, na BR-242, trecho da cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. Não há detalhes sobre a causa do acidente.

Depois da batida, o caminhão e a caminhonete pararam no acostamento da via, que não precisou ser interditada. O motorista estava sozinho no veículo e não ficou ferido.

O Samu foi acionado e, ao chegar no local, constatou o óbito do homem. O corpo da vítima foi retirado no local pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras.

Já em Casa Nova, no norte do estado, um motociclista identificado como Paulo Wilson Leão Alves, de 43 anos, morreu na noite desta sexta-feira, 29, após atingir um boi na BR-235.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro, cidade que também fica na região norte, onde passou por necropsia. Não há informações sobre o local do velório e do sepultamento do motociclista.