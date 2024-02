Operação da PM apreende 13 quilos de drogas em Itabuna | A TARDE

Policiais do 15º BPM apreenderam 13 quilos de maconha e cocaína, na madrugada deste sábado, 17, em Itabuna, no sul do estado. A apreensão foi feita no âmbito da operação Garra de Arquimedes a partir de uma denúncia anônima.

Com as informações de que as drogas estariam escondidas no bairro Lomanto, os PM´s iniciaram as buscas na região e localizaram dois quilos de cocaína e 11 de maconha. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a delegacia que atende ao município, onde a ocorrência foi registrada.