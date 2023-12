Operação Unum Corpus resulta em 230 prisões pela Bahia | A TARDE

Equipes das 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) prenderam 230 pessoas durante a 11ª Fase da Operação Unum Corpus, nesta terça-feira, 12. Nas ações, realizadas simultaneamente em mais de 400 municípios, foram 230 prisões no total.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), do total de presos, 47 são envolvidos com os crimes contra a vida, 43 com o tráfico de drogas e 17 crimes contra o patrimônio, além de 29 por estupros e 13 por violência doméstica e familiar. Também foram realizadas 48 autuações em flagrante, com a apreensão de três adolescentes.

Nesta fase, também foram apreendidos 14 quilos de drogas, 36 armas de fogo e seis veículos.

A SSP informou que, nas quatro fases da operação realizadas neste ano, foram registradas 882 prisões, apreendidos 444 quilos de drogas, além de 175 armas de fogo retiradas das ruas. Ao longo das 11 fases iniciadas em 2021, mais de 1600 pessoas foram presas.