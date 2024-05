Polícia Militar prende quatro homens com carro roubado e drogas | A TARDE

Policiais Militares da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar da Bahia (CIPM) recuperaram, neste sábado, 11, um carro roubado em Candeias, Região Metropolitana de Salvador (RMS), próximo a BR-324, que transportava quatro homens armados e com drogas, com destino à capital baiana.

Os homens que estavam a bordo do veículo foram presos em flagrante, após a guarnição realizarem diligências no bairro de Passagem dos Teixeiras, quando abordaram o carro, de acordo com informações da PM.

Os agentes de segurança relatam que, na oportunidade, encontraram arma de fogo, mochila e sacos plásticos com grande quantidade de drogas.

Entre os materiais apreendidos estão: uma pistola, 16 munições, quatro celulares, uma quantia no valor de R$ 193,75. Além disso, também houve a apreensão de drogas, como maconha, crack e cocaína.

