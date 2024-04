"Queremos muitos municípios certificados", diz coordenadora do CDJBC | A TARDE

Acontece nesta quarta-feira, 3, no Instituto Anísio Teixeira, em Salvador, o último dia do VI Ciclo de Formação do Selo Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) para as equipes dos municípios baianos, em um compromisso conjunto para fortalecer as políticas públicas voltadas para a garantia e defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

A iniciativa da Unicef acontece através do Centro Dom José Brandão de Castro (CDJBC), parceiro técnico da fundação e que é o responsável por implementar as ações para a certificação dos municípios dois estados de Bahias, Sergipe e Minas Gerais.

Coordenadora do CDJBC, Joilda Aquino conversou com o Portal A TARDE e falou sobre as medidas implementadas nas cidades baianas e os avanços que tem percebido na busca pela valorização da criança e do adolescente.

Desde 2021, a Unicef lançou essa provocação aos prefeitos de municípios baiano e 236 fizeram adesão. De lá para cá, foram diversas formações das áreas de saúde, educação, assistência... os conselhos tutelares estão sendo capacitados e a maior motivação é pautar a infância e a adolescência, que as políticas publicas seja aplicada e implementada, que a qualidade de vida de meninos e meninas que vivem no semiárido baiano sejam afetadas com essas ações Joilda Aquino, Coordenadora do CDJBC

Aquino destaca ainda a importância de, ao fim do ciclo, previsto para encerrar em novembro deste ano, aconteça a certificação do maior número de municípios possíveis. "Isso garante que foi feito esse exercício de pautar a infância e adolescência. Isso celebra a mudança na qualidade de vida de meninos e meninas durante esse período [...] Existe caso de municípios, mesmo não certificados, os indicadores mudam e isso é o bom nessa história toda. Para que os meninos voltem para a escola, tenham proteção, sejam vacinados e sejam alcançados por essa política pública que é um direito"



O ciclo de formação representa uma importante etapa na jornada dos municípios que buscam o reconhecimento que atesta a melhoria dos indicadores e avanços significativos na garantia dos direitos básicos previstos.

Durante os encontros, as equipes municipais participaram da capacitação e orientação para realizar o II Fórum Comunitário e realizarão uma revisão geral das entregas, prazos e metodologia de certificação. Coordenadora do UNICEF para Bahia, Sergipe e Minas Gerais, Helena Oliveira destacou a expectativa positiva para ocorrer a certificação, que está em sua reta final.

"A nossa expectativa é sempre a melhor, a gente espera ver todos os articuladores, prefeitos, adolescentes dos núcleos mobilizadores, que a gente viu ao longo dos anos nas formações, nas capacitações, no mesmo dia da cerimônia de entrega do selo. A gente quer ver todo mundo, não quer deixar ninguém para trás. Temos trabalhado muito para isso", concluiu.

Sobre o Selo UNICEF

O Selo UNICEF é uma iniciativa do UNICEF para estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes em municípios do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira. Na Bahia, 236 municípios aderiram a atual edição do Selo UNICEF, que teve início em agosto de 2021 e segue até o fim de 2024.

Durante estes quatro anos, as gestões municipais participam de capacitações, recebem bibliografia e suporte técnico da equipe do UNICEF e parceiros, desenvolvem um plano de ação, mobilizam a comunidade local para participar das decisões, acompanham a evolução de indicadores sociais e são monitorados. Ao final da edição, o UNICEF avalia o avanço de cada um dos municípios participantes e anuncia os certificados.

Mais informações sobre o Selo UNICEF no site.

Sobre o UNICEF

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) promove os direitos e o bem-estar de cada criança em tudo o que faz. Com seus parceiros, trabalha em 190 países e territórios para transformar esse compromisso em ações concretas que beneficiem todas as crianças, em qualquer parte do mundo, concentrando especialmente seus esforços para chegar às crianças mais vulneráveis e excluídas.

Visite www.unicef.org.br.