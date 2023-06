Dan Valente apresenta novo hit para o público presente no Parque

O cantor Dan Valente é a segunda atração do São João 2023, no Parque de Exposição de Salvador. Com um repertório diversificado, entre o forró tradicional e o piseiro, Dan animou a galera presente no primeiro dia de festa.

No repertório do artista estão as consagradas músicas "Novinha do onlyfans" e "Pega o Guanabara e Vem". O cantor também aproveitou para colocar na boca da galera a música "Felicidade Digital".

"Que alegria Salvador, começar o São João com vocês. Eu quero saber quem tá tomando uma! Quem quer ficar rico levanta a mão por favor", provocou.

Vídeo:

null Osvaldo Barreto | Ag. A TARDE