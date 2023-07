Video: Léo Santana faz homenagem a Marília Mendonça e emociona público

O Gigante Léo Santana deu um tempo na quebradeira para homenagear a cantora Marília Mendonça durante sua apresentação na noite deste sábado, 1, no São João da Bahia, no Parque de Exposições, em Salvador.

Acompanhado por um coro de mais de 120 mil pessoas, o GG cantou a música "Apaixonadinha" e pediu para o público cantar junto e acender as luzes do celular. A cena emocionou quem esteve presente no evento. "Agora vou homenagear uma pessoa que, com certeza, seria uma das atrações mais esperadas do São João aqui em Salvador", disse o artista. [Veja o vídeo]

A cantora morreu em um acidente de avião em novembro de 2021.

Leo Moreira