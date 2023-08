SEC disponibiliza 15 mil conteúdos digitais preparatórios para ENEM

Para preparar melhor estudantes e profissionais da educação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2023, que acontecem em 5 e 12 de novembro, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) passou a disponibilizar mais de 15 mil conteúdos digitais na Plataforma Anísio Teixeira, que fica no Portal da Educação (pat.educacao.ba.gov.br).



Além de jogos, podcasts, sequências didáticas e animações, a Plataforma Anísio Teixeira transmite as aulas do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC), que são ministradas, em tempo real e via satélite, para estudantes que residem em áreas remotas da Bahia e envolvem todos os componentes curriculares, a exemplo de língua portuguesa, matemática, biologia, física, química, história, geografia, sociologia e filosofia.

Inovação

Também na plataforma está disponível a "Tabela Periódica de Aplicativos e Ferramentas para Educadores", criada para potencializar e modernizar o processo de ensino e aprendizagem. O material reúne ferramentas contemporâneas, intuitivas, de fácil utilização e acesso gratuito.

Para acessar cada ferramenta, basta clicar no ícone disponível na tabela que um link direcionará o usuário para a plataforma correspondente. A tabela traz aplicativos para celular, sites e softwares para computador, organizados em seis categorias: programação e desenvolvimento; produção audiovisual e fotografia; ferramentas de Inteligência Artificial; produtividade e gestão; ferramenta de designer; e jogos.

Os estudantes da Bahia contam, ainda, com a TV Educa Bahia, canal de televisão aberto. A emissora oferece conteúdos exclusivos para a educação com uma programação qualificada, que contempla os componentes curriculares do Ensino Médio. A emissora pública está disponível, em Salvador e Região Metropolitana, no canal 10.2.

Já em Feira de Santana e no entorno, pode ser sintonizada no 9.2. Há também um canal específico para outros municípios com transmissão. Também é possível assistir à emissora pelo www.educabahia.ba.gov.br.

Mais apoio

Os estudantes que vão fazer o ENEM podem contar, também, com o Universidade para Todos (UPT), programa da SEC que foi transformado em política pública de Estado, em 2020, e é direcionado a concluintes e egressos do Ensino Médio da rede pública estadual e é executado em parceria com as quatro universidades estaduais (UNEB, UESB, UEFS e UESC) e a Universidade Federal do Recôncavo (UFRB).

As aulas ofertadas são presenciais e acontecem nos polos da capital e do interior, com práticas didáticas que incluem atividades síncronas e assíncronas; simulados que possibilitam que os cursistas possam avaliar o próprio conhecimento; aulões por área do conhecimento; e coletânea de vídeos com profissionais das diversas áreas falando sobre o curso, entre outras ações que visam contribuir com os alunos para o seu ingresso ao Ensino Superior.