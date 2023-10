SEC promove ações contra o câncer de mama e com foco no bem-estar | A TARDE

Além da programação do Outubro Rosa, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) também preparou, neste mês de outubro, atividades voltadas para o bem-estar e a valorização dos servidores, em alusão ao Dia do Professor e Dia do Servidor, comemorados em 15 e 28 de outubro, respectivamente. São ações e serviços de prevenção e promoção da saúde, direcionados a professores, estudantes e servidores da rede estadual de ensino, que integram o Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor (PASVAP).

Entre as atividades para as próximas semanas estão palestras e oficinas; oferta de exames clínicos e oftalmológicos; feira de saúde e bem-estar; atividades de autocuidado, como corte de cabelo; momentos de lazer; e disponibilização da cartilha Outubro Rosa, pelo link www.educacao.ba.gov.br/saudedoprofessor. Nessa segunda-feira (2), aconteceu a distribuição dos laços do Outubro Rosa para os servidores da SEC, assim como houve a sensibilização sobre a importância da prevenção nas salas e setores da sede do órgão, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

“Nosso intuito é levar conhecimento e informação direcionados à promoção da saúde, contribuindo para a manutenção e continuidade de um clima escolar saudável. O programa vem se destacando como um instrumento eficaz na oferta de serviços para a melhoria da qualidade de vida da comunidade escolar, sendo que, neste mês, com um olhar cuidadoso com o professor em toda a rede estadual de ensino, nos 27 Núcleos Territoriais de Educação da Bahia”, afirma a superintendente de Recursos Humanos da SEC, Rosário Muricy.

Balcão de saúde

Entre as ações, destacam-se a implantação do balcão de serviços de saúde e assistência jurídica, nos dias 19 e 20, quando serão realizados encaminhamentos para cirurgia da catarata, consulta com retinólogo e médico clínico, além de atendimento multidisciplinar com psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, em uma parceria com a ONG Pro Humana. Nos mesmos dias, será ainda disponibilizada uma consultoria jurídica, nas áreas previdenciária, criminal, civil, do consumidor e trabalhista.

Parceria - Na Bahia, por meio do PASVAP da SEC, o trabalho é desenvolvido com o suporte de uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e nutricionistas. O programa também conta com apoio de instituições parceiras, como, por exemplo, Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB), Conselho Estadual de Saúde, Faculdade Internacional de Evolução Profissional (FIEP) e ONG Pro Humana.

Confira a programação prevista:

2 e 3/10 – Distribuição de laços do Outubro Rosa para os servidores da SEC;

2 a 6/10 – Sensibilização sobre o Outubro Rosa, nas salas e setores do órgão central;

2/10 - Acolhimento emocional e apresentação do Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor (PASVAP) – Colégio Estadual Professor Isaias Aleixo, no município de Irajuba;

3/10 - Acolhimento emocional e apresentação do Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor (PASVAP) – Colégio Estadual Governador Luiz Viana Filho, em Feira de Santana;

3/10 - Acolhimento emocional e apresentação do Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor (PASVAP) – Colégio Estadual João Pessoa, no município de Itaquara;

3/10 - Acolhimento emocional e apresentação do Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor (PASVAP) – Colégio Estadual Professora Tecla Mello, em Feira de Santana;

3/10 - Autocuidado e Saúde Mental – Colégio Estadual Carolina Maria de Jesus, em Feira de Santana;

4/10 - Acolhimento emocional e apresentação PASVAP – Centro de Apoio Ped. ao Deficiente Visual Jonanthas Teles de Carvalho, em Feira de Santana;

4/10 - Saúde Mental – Colégio Estadual do Phoc, em Camaçari;

4/10 - Autocuidado e Saúde Mental – Colégio Estadual Francisco da Conceição Menezes, em Salvador;

4/10 - Saúde Mental – Colégio Estadual Gonçalo Munis, em Camaçari;

4/10 - Autocuidado e Saúde Mental – Colégio estadual Professora Tecla de Mello, em Feira de Santana;

4/10 - Acolhimento emocional e apresentação do PASVAP – Colégio Estadual Doutor Jair Santos Silva, em Feira de Santana;

4/10 - Autocuidado e Saúde Mental – Anexo do Colégio Estadual Professora Maria Berbadete Brandão, em Salvador;

5/10 - Esgotamento Emocional e Síndrome de Burnout – Colégio Estadual Professora Tecla Mello, em Feira de Santana;

5/10 - Como lidar com o estresse – Colégio Estadual Odorico Tavares, em Feira de Santana;

5/10 - Ansiedade: é possível controlar pensamentos negativos? – Colégio Estadual Carolina Maria de Jesus, em Feira de Santana;

10/10 - Autocuidado – Colégio Estadual José Ferreira Pinto, em Feira de Santana;

10/10 - Autocuidado – Colégio Estadual Juiz Jorge Farias Góes, em Feira de Santana;

11/10 - Autocuidado na adolescência - Colégio Estadual Juiz Jorge Farias Góes, em Feira de Santana;

11/10 - Saúde mental - Colégio Estadual José Ferreira Pinto, em Feira de Santana;

11/10 - Saúde do Professor* - Colégio Estadual Maximino Martins, em Canarana;

17/10 - Saúde mental e motivação – Colégio Estadual Carmem Andrade Lima, em Feira de Santana;

17/10 - Como lidar com o estresse - Colégio Estadual José Ferreira Pinto, em Feira de Santana;

18/10 - Autocuidado - Colégio Estadual Carmem Andrade Lima, em Feira de Santana;

18/10 - Autocuidado e saúde mental – Colégio Estadual Yeda Barradas Carneiro, em Feira de Santana;

18/10 - Saúde mental – Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, em Camaçari;

18/10 - Saúde mental – Colégio Estadual Professora Elisabeth Chaves Veloso, em Salvador;

19/10 - Esgotamento emocional e síndrome de Burnout – Colégio Estadual Carmen Andrade Lima, em Feira de Santana;

19/10 - Vamos conversar sobre saúde mental - Colégio Estadual Yeda Barradas Carneiro, em Feira de Santana;

25/10 - Autocuidado e Saúde Mental – Colégio Estadual Kleber Pacheco, em Salvador;

31/10 - Vamos conversar sobre ansiedade? – Colégio estadual Yeda Barradas Carneiro, em Feira de Santana;

31/10 - Autocuidado e saúde mental – Colégio estadual Georgina de Melo Erismann, em Feira de Santana.