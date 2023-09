Servidores estaduais têm desconto em academia de artes marciais

A nova parceria entre o Clube de Desconto e a Confraria do Tatame concede 20% de abatimento ao funcionalismo público na academia especializada em artes marciais, lutas e modalidades esportivas de combate para crianças e adultos. O benefício também é válido para beneficiários do Planserv, funcionários do Ministério Público (MP), dos tribunais de Contas do Estado (TCE) e dos Municípios (TCM).

A Confraria do Tatame funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 6h às 22h, e aos sábados e domingos, das 8h às 12h. A academia está localizada na Avenida Orlando Gomes, na Costa Verde Tênis Clube, em Piatã. Mais informações podem ser obtidas no site: www.confrariadotatame.com.br ou através dos números: (71) 3178-0002 / (71) 9.9964-9929. Outra opção é o acesso à Confraria do Tatame pelo Gympass.

Essa e outras ofertas estão disponíveis para consulta no site RH Bahia, na editoria “Servidores”, aba Clube de Desconto. Taxas, informações sobre inclusão de dependentes e valores adicionais podem ser consultados na página do Clube de Desconto através desse link.

Clube de Desconto

Iniciativa da Secretaria da Administração (Saeb), o Clube de Desconto do Servidor tem o objetivo de conceder abatimentos especiais em produtos e serviços para mais de 270 mil beneficiários, em parceria com empresas credenciadas em mais de 26 segmentos diferentes. Para saber mais sobre o programa, acesse o RH Bahia (https://rhbahia.ba.gov.br/).