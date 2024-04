Suspeito de integrar grupo de extorsão e sequestro é preso | A TARDE

Um homem suspeito integrar um grupo crminoso investigado por extorsão mediante sequesto, com atuação em Villas do Atlântico, foi preso na terça-feira, 2, no bairro do Curuzu, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, as investigações identificaram dez vítimas do grupo, com casos que ocorreram entre os meses de janeiro e julho de 2023. Elas eram sequestradas e obrigadas a realizarem transferências bancárias via PIX.

O homem também é investigado por delitos da mesma natureza praticados em Salvador e na Região Metropolitana. Ele foi submetido ao exame de lesão corporal e permanece à disposição da Justiça.

O mandado de prisão temporária foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas.



A Polícia Civil informo que vai solicitar à Justiça a conversão da prisão temporária do autor confesso e de outros integrantes do grupo em prisão preventiva. Os dez inquéritos instaurados para investigar o crime de extorsão mediante sequestro foram concluídos e remetidos ao Judiciário.