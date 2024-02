Três homens são presos com arma de fogo em Lauro de Freitas | A TARDE

A Polícia Militar prendeu três homens na Av. Santos Dumont, no Município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. Os suspeitos estavam com uma arma de fogo.

Os militares realizavam patrulhamento quando foram informados, através do Cicom, sobre a denúncia de um assalto na localidade. Após rondas, as guarnições encontraram um revólver calibre 38, além de munições e cinco celulares com três homens.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram apresentados à 23ª Delegacia Territorial, onde a ocorrência foi registrada.