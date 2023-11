Vídeo: mulher denuncia truculência policial em condução à delegacia | A TARDE

Uma mulher foi conduzida à delegacia, na noite de terça-feira, 14, após acusações de que ela estaria perturbando o sossego em horário que não seria permitido. Ela também se negou a apresentar alvará para o evento, o que ocasionou uma ocorrência de truculência policial.

O caso ocorreu em Serra Grande, distrito da cidade de Uruçuca, no sul do estado da Bahia. De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), os agentes receberam uma denúncia de som alto e, ao chegarem no local, a pessoa responsável pela organização teria se negado a apresentar documentação.

Segundo testemunhas, o PMs já teriam chegado ao local alterados e se recusando a conversar com as pessoas envolvidas na situação. As equipes solicitaram que a mulher fosse conduzida à delegacia, mas, pessoas no local contaram que ela teria sido "levada à força".

A versão da polícia diz que os agentes informaram que a mulher seria encaminhada, juntamente com os instrumentos musicais utilizados no evento, mas ela e o namorado se recusaram, desacataram as equipes e impediram que os materiais fossem levados.

A mulher foi conduzida à delegacia contra a sua vontade e o momento foi registrado em vídeo, sendo compartilhado nas redes sociais.

Com a chegada da detida na delegacia de Ilhéus, ela apresentou um alvará que permitiria a realização do evento somente até às 18h, horário anterior ao acionamento da guarnição.

Na ação, foram apreendidos dois instrumentos musicais, que também foram apresentados à Polícia Civil para o registro da ocorrência.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais