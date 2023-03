Dois participantes chegam aos 50 dias sem receber nenhum voto da casa

No BBB 21, a influencer Viih Tube passou sete semanas sem receber nenhum voto dos outros colegas durante a formação do paredão. Seu primeiro voto foi dado por Arthur Aguiar e o feito foi elogiado por Tiago Leifert. "O que ela fez até aqui é espetacular, nenhum voto".

Na edição 23 do reality, que completou 50 dias no ar nesta segunda-feira, 6, dois participantes, ambos do grupo 'Camarote', seguem intactos. Um deles é o jornalista e influenciador Fred Desimpedidos.

Seu primeiro paredão veio durante uma prova do líder, não por um voto. Na ocasião, ele desistiu de participar da dinâmica e, como previa a dinâmica, acabou emparedado.

Outra participante que ainda não levou nenhum voto no reality foi a atriz Bruna Griphao, que até o momento, não recebeu voto de outros participantes nem de outros líderes.

Até a última formação do paredão, neste domingo, 5, Marvvila e Sarah Aline também não tinham recebido qualquer voto. A situação mudou devido a dinâmica, que dividiu a casa em grupos e os participantes foi obrigado a votar nos integrantes do próprio grupo.

Já Sarah foi a escolha do líder Fred Nicácio e está emparedada, disputando a permanência no programa com Key Alves e Domitila Barros. O resultado será conhecido nesta terça-feira, 7.