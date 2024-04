Ex-mulher de Lucas Buda quebra silêncio sobre namoro com melhor amiga | A TARDE

A influenciadora Camila Moura, ex de Lucas Buda, quebrou o silêncio e se pronunciou após viralizar a informação de que ela estaria namorando a melhor amiga.

"E a ex esposa do buda que tá namorando a melhor amiga", escreveu um perfil no X/Twitter.

A publicação viralizou e chegou à própria Camila, que afirmou não estar sabendo da informação sobre a própria vida.

"E ninguém me avisou nada??", escreveu.

Em resposta a um internauta, ela voltou a negar relacionamento com mulheres. "Se eu beijasse meninas talvez não estivesse nessa enrascada", escreveu.