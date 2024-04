Globo já teria informado resultado de Paredão à família de Leydi Elin | A TARDE

A família de Leidy Elin teria recebido um telefonema da produção da Globo nesta terça-feira, 26, informando que a trancista poderia ser eliminada do BBB 24.

O contato gerou preocupação na família, que reside em São Gonçalo, Rio de Janeiro. A distância até os Estúdios Globo, em Curicica (RJ), complicou o deslocamento, especialmente devido às condições climáticas e ao trânsito.

Segundo o jornalista or Adriel Marques, da Contigo!, a emissora decidiu antecipar a chegada da família para oferecer suporte psicológico à Leidy Elin diante da possibilidade de uma eliminação e do difícil acesso ao local.

Vale pontuar que a atitude quebra o protocolo usual de encontrar os familiares no hotel e evidencia a preocupação da emissora com o bem-estar da participante.

A ida da família à Globo tem como objetivo acolher Leidy Elin, que pode deixar o programa com rejeição do público. No entanto, as assessorias da TV Globo e da influenciadora digital não se manifestaram até o momento.