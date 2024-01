Jojo Todynho é contratada e estará no BBB 24; entenda | A TARDE

A revelação dos participantes do BBB 24, marcada para a próxima sexta-feira, 5, trará mais do que a lista de concorrentes. Uma das novidades é a contratação de Jojo Todynho como comentarista oficial do reality show.

Segundo o colunista Leo Dias, a vencedora de "A Fazenda 12" agora faz parte da equipe de Boninho, responsável e está destinada a participar de programas relacionados ao evento.

Os detalhes finais estão sendo acertados, incluindo sua atuação no Multishow e Globoplay. Essa adição representa o segundo vínculo empregatício de Jojo na emissora, somando-se ao contrato para o "Caldeirão com Mion".

Vale pontuar que a possibilidade de tê-la em um quadro fixo e semanal no "Mais Você", de Ana Maria Braga, ainda não foi descartada.