Rodriguinho zomba de novo com compulsão alimentar de Yasmin; veja | A TARDE

Em mais um episódio polêmico do BBB24, o cantor Rodriguinho faz piada de novo com compulsão alimentar de Yasmin Brunet. A equipe da modelo se pronunciou sobre o caso nas redes sociais.

Enquanto estava no Quarto Magia, com outros brothers, Rodriguinho brincou novamente com a compulsão alimentar da modelo. "Yasmin, mordaça na despensa. Graças a Deus também que não tem comida para caramba", disparou.



A equipe da sister questionou o comportamento do cantor. "Rodriguinho insinuou que Yasmin vai levar uma atenção para receber uma mordaça na despensa por estar comendo demais. Ela já está emocionalmente abalada pelos episódios de compulsão alimentar e esses comentários geram mais gatilhos! Até quando?", escreveu no X (antigo Twitter).

Esta não é a primeira vez que o artista faz piada com a compulsão alimentar de Brunet. No domingo ,14, o cantor disse: "Cuidado, estamos no sexto dia. Com essa compulsão aí você vai sair rolando aqui da casa"