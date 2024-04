Sonia Abrão critica Globo por não expulsar Davi após briga | A TARDE

A apresentadora Sonia Abrão criticou a Globo por não expulsar Davi do BBB24, após uma briga feia com MC Bin Laden. Os brothers levaram apenas uma atenção de Tadeu Schmidt e não se desculparam com o público.

"Não é abafa o caso. Acho que se não iria ter expulsão, eles não poderiam ficar com carinha de aluno que tá levando bronca do professor. O que eles fizeram foi um desrespeito com os telespectadores, com o BBB 24, com a direção, com os patrocinadores”, opinou Sonia Abrão em entrevista ao TV Fama.

Para a apresentadora, mesmo sem expulsão, Davi e MC Bin Laden teriam que ter se desculpado com o público durante o programa ao vivo.

"O mínimo que teria sido feito é pegar Davi e Bin Laden e darem, ao vivo, um pedido de desculpas para o público brasileiro. Eles tinham que ter se desculpado ao vivo, porque isso seria uma coisa com educação, com civilidade. Eles devem desculpas pra gente".

Sonia Abrão negou ao ser questionada se teria entrado em contato com Boninho para cobrar a eliminação dos brothers. Apesar da situação, ela contou que o reality sem Davi iria perder a graça.

“Não, não. [risos]. Falando como crítica de TV, eu queria que os dois fossem expulsos. Agora, no lado pessoal, como espectadora, o coração tava doendo muito, porque ia perder a graça”.