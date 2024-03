Yasmin diz que se sente traída por Wanessa: "Não quero jogar com ela" | A TARDE

Em conversa com Pitel e Lucas Henrique, Yasmin Brunet desabafou sobre a amizade com Wanessa Camargo e revelou, durante a festa desta sexta-feira, 1º, que se sentiu traída pela amiga.

Mais cedo ela já havia revelado que se sente solitária pela forma de votar da cantora, e Pitel indica que o que funciona para ela é encontrar uma característica que faça alguém ser indicado ao Paredão.

"Você quer jogar e ela não quer, vocês vão encontrar um meio-termo", afirma Pitel.

"Não tem meio-termo com ela, não tem. É muito louco porque eu estava falando isso com você antes", comenta a modelo.

Pitel diz que a sister precisa analisar qual é a melhor solução para isso e Yasmin rebate: "Não tem".

"Você precisa achar uma forma de fazer isso dar certo para você, não para Wanessa, não para você ir para Wanessa, para você, porque ela achou a forma dela de fazer isso aqui dar certo. Você só está incomodada porque estava indo na forma dela até agora", segue Pitel.

Yasmin segue, criticando a forma como Wanessa joga. "Ela vai embora. Nem Davi vai votar nela, Davi foi lá assustar ela vestido de palhaço. Mas aí, qual é a regra do jogo? Fugir do Paredão, mas até que momento você quer fugir?".

Pitel comenta que Rodriguinho tinha o mesmo jeito que Wanessa e Yasmin revela.

"Eu juro, isso é insuportável, isso me mata de ver. Te juro, não consigo ver isso, acho chato de ver. Dá raiva. Não quero mais jogar com ela não. Não faz sentido. Te juro, me sinto meio traída por ela quando faz essas paradas".