Após 16 dias desaparecido, pai de PM sequestrado faz apelo | A TARDE

O pai do policial militar Luca Romano Angerami, de 21 anos, desaparecido desde 14 de abril, fez um vídeo pedindo para que os criminosos devolvam o corpo do filho. De acordo com o delegado Fabiano Barbeiro, da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Santos (SP), o militar "foi executado covardemente".

A morte ainda não foi confirmada oficialmente pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP). De acordo com o G1, Luca saiu de uma adega na comunidade Santo Antônio, em Guarujá, e dirigiu sozinho até uma "biqueira" [onde ocorre o tráfico de drogas] no mesmo bairro. O pai, Renzo Borges Angerami, é investigador da Polícia Civil de São Paulo. No vídeo, ele contou que o filho sumiu em 14 de abril e explicou aos internautas que estava falando como policial. "Eu sei, entendo. Se não fosse o meu, iria ser o de outro, né?", disse.

Na sequência Renzo mandou um recado para os criminosos onde afirma não entender o motivo da demora em revelarem onde está o corpo. "Acho que qualquer um entenderia, qualquer pai, vocês também são pais. Devolve [o Luca] para mim, firmeza? Sempre fui sujeito homem. Por favor, eu tenho direito de chorar o meu filho", afirmou Renzo.

Luca Romano desapareceu no Guarujá (SP), após ser filmado bebendo com amigos em uma adega (assista acima). Ele morava na cidade de Santos (SP), mas trabalha no 3º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) em São Paulo.

De acordo com a SSP-SP, o carro dele foi encontrado abandonado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, na manhã do dia 14 de abril.