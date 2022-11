Com pouca vacina, crianças são expostas a nova variante da covid-19

Novas subvariantes da ômicron tem causado auimento de casos de covid-19 em todo o Brasil, o que leva as pessoas a retomarem o uso de máscaras e procurarem dosos de reforço da vacina contra a doença. No entanto, as crianças de seis meses a menores de três anos ainda não contam com vacinação em massa por negligência do Ministério da Saúde.

A Bahia recebeu, na última quinta-feira, a primeira remessa, com 70 mil doses, de vacinas da Pfizer BioNTech, para crianças de seis meses a menores de três anos que devem ser destinadas, prioritariamente, para crianças com comorbidades, mas não exclusivamente para esse grupo. Vale lembrar que a vacina para essa faixa etária foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde o dia 16 de setembro.

Na avaliação do Conselho Estadual de Saúde considera esse quantitativo insuficiente, se baseando no fato de que a Bahia tem cerca de 488.970 crianças nessa faixa etária. Além disso, as vacinas são destinadas para atendimento também das duas outras doses que completam o esquema vacinal: duas doses iniciais devem ser administradas com quatro semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos oito semanas após a segunda dose para esta faixa etária.

"O pior de tudo é que temos cobrado muito. São 70 mil doses que temos que dividir por três e isso já é um recado que não há uma previsão do envio de novas doses. Isso é desestímulo à vacinação das crianças principalmente nesse cenário de uma nova onda. Nesse momento, ao invés de estamos a todo vapor na vacinação das crianças, não estamos entrando com um quantitativo maior. O Ministério da Saúde sempre dá várias desculpas, em uma demonstração do que tem sido esse governo que ainda está aí e não tem compromisso com a vida das pessoas", disse o presidente do Conselho Estadual da Saúde, Marcos Sampaio, em entrevista ao Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM.

O presidente ainda reforça que essa incerteza da chegada de novas doses é o que desestimula o interesse na vacinação e faz um apelo sobre a necessidade de mais doses. "A vacina para crianças não é uma escolha. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente que a criança tenha acesso a isso. Agora sem o imunizante disponível os pais são desestimulados. O negoacionismo também é muito grande e muita gente acredita em mentiras, que a criança vai passar mal e morrer. A vacina salva vida das pessoas".