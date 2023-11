Diplomata e historiador, Alberto da Costa e Silva morre aos 92 anos | A TARDE

O diplomata e historiador Alberto da Costa e Silva morreu aos 92 anos na madrugada deste domingo, 26. Considerado o maior africanista brasileiro, o escritor, que ocupava a cadeira de número 9 da Academia Brasileira de Letras, faleceu de causas naturais enquanto dormia.



Não haverá velório. Como era sua vontade, o corpo de Alberto será cremado nesta segunda-feira, 27. O acadêmico será homenageado pela ABL na sua Sessão da Saudade, prevista para a quinta-feira, 30.

Costa e Silva é autor de mais de 40 obras, muitas delas dedicadas ao estudo da cultura do continente africana, onde serviu nas embaixadas brasileiras da Nigéria e do Benin, entre as décadas de 1970 e 80. No ano 2000, entrou para a Academia Brasileira de Letras, da qual foi presidente no biênio 2002-2004.